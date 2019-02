Geen geld voor combi’s maar federale politie koopt wel voor 25 miljoen euro dure limousines

De federale politie koopt 49 gepantserde luxeberlines van de Mercedes S-klasse. Kostprijs: 25 miljoen euro, gespreid over zeven jaar, zeggen de politiebonden. Het onbegrip bij de bonden is groot. “Het is ellende troef. Onlangs moesten speurders per trein naar een huis­zoeking omdat er geen combi’s waren. Met het geld van die 49 limo’s hadden ze 350 broodnodige combi’s kunnen ­kopen.”