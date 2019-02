Stijlvol, strak en in het zwart: Lagerfeld krijgt afscheid precies zoals hij het gewild had

In Nanterre, ten westen van Parijs, heeft de modewereld vrijdagnamiddag afscheid genomen van de legendarische ontwerper Karl Lagerfeld. Zijn laatste ‘outfit’: een stijlvolle, strakke kist, precies zoals hij het gewild had.

Een rist topmodellen en societyfiguren onder wie Vogue-hoofdredactrice Anne Wintour en prinses Caroline van Monaco kwamen hun laatste eer betonen. Lagerfeld, die ooit zei “nog liever te sterven dan begraven te worden”, werd gecremeerd. Waarschijnlijk zullen zijn assen worden uitgestrooid op de plaats waar ook zijn moeder en partner rustten. Die laatste, Jacques de Bascher, overleed in 1989 aan de gevolgen van aids.

De perfectionistische ontwerper, die onlosmakelijk verbonden was met Chanel, had ook voor zijn eigen uitvaart niets aan het toeval overgelaten. Integendeel, een vijf pagina’s lange handleiding beschreef precies hoe de dienst eraan toe moest gaan en hoe om hem gerouwd moest worden in elk Chanel-filiaal wereldwijd.

Zo moesten werknemers alle kledingstukken uit de etalages verwijderen en vervangen door een enkel boeket van exact 120 cm lange witte rozen in een transparante of witte vaas.

Erft de kat alles?

Intussen wordt er volop gespeculeerd over aan wie de kinderloze Lagerfeld zijn fortuin van om en bij de 200 miljoen euro heeft nagelaten. Mogelijk gaat een deel naar zijn 11-jarig petekind, het zoontje van zijn model en muze Brad Kroenig. Volgens andere ingewijden gaat dan weer niemand minder dan Lagerfelds kat Choupette met de hele erfenis lopen.

Of de kat ook aanwezig was op de uitvaart, is niet geweten.

