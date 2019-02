Het gezin ging in het restaurant dineren om de verjaardag van de vader te vieren. Al tijdens het eten liep het mis. De vrouw werd ziek en het gezelschap ging vroegtijdig naar huis. Enkele uren later overleed ze thuis. Ook haar echtgenoot en zoon voelden zich niet lekker, maar zij waren de volgende ochtend aan de beterhand.

De feiten dateren al van afgelopen weekend, maar kwamen pas aan het licht nadat de autoriteiten alle gasten die tussen 13 en 16 februari het restaurant hadden bezocht, hadden gecontacteerd. Uit een bevraging van 75 mensen bleek dat bijna de helft van hen ziek was geworden. Allen hadden ze gelijkaardige, vaak milde, symptomen – braken en diarree – ontwikkeld die wijzen op voedselvergiftiging.

Restaurant gesloten

RiFF telt één Michelinster en wordt uitgebaat door de Duitse chef Bernd H. Knöller. Hij houdt zijn zaak gesloten tot de oorzaak achterhaald is. In een officiële verklaring schrijft Knöller “ongeacht de oorzaak spijt te betuigen voor wat gebeurd is”.

Over die precieze oorzaak blijft het gissen. “Het restaurant en de keuken van RiFF zijn inmiddels gecontroleerd. We hebben daar geen misstanden aangetroffen”, zei Ana Barceló van het Spaanse ministerie van Volksgezondheid aan de Spaanse krant El País. Op dit moment worden alle resterende voedingsmiddelen van het geserveerde eten onderzocht. Op de kaart stonden afgelopen weekend morieljes, een zwam die rauw giftig is en pas na verhitting kan worden gegeten. Alle gasten die ziek of onwel zijn geworden, hadden het verrassingsmenu met daarin morieljes besteld.

Of de paddenstoel effectief de boosdoener is, moet nog blijken. Barceló kan dit niet bevestigen en vraagt “geduld voor de resultaten van de testen”. Een lokale rechter opende gisteren een officieel onderzoek naar het restaurant. Momenteel wordt niemand verdacht. Net als de voedselinspectie wacht het gerecht het forensisch onderzoek af. Dat moet uitwijzen waaraan de vrouw precies overleed. Mogelijk had ze een aandoening, of is ze gestikt in haar eigen braaksel. Na de autopsie zal ook duidelijk worden of de morieljes iets met haar dood te maken hebben.