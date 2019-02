DIEPENBEEKEen vrijwilligersambtenaar in elke gemeente: dat is het voorstel van Beweging.net bij de start van de Week van de Vrijwilliger. “De laatste jaren is er zoveel administratieve rompslomp bijkomen, waardoor vrijwilligers afhaken”, zegt voorzitter Rik Bloemen. “Een ambtenaar kan de organisaties mee ondersteunen.” Om zijn oproep kracht bij te zetten, ging Beweging.net gisteren vrijwilligers in miniatuurformaat uitdelen in de UHasselt.