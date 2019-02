In de ban(k) van een gijzeling

Antwerpen/HasseltEen gijzeling in de Fides-bank dreigt slecht af te lopen. Samen met vier andere zwaarbewapende agenten haast ik me naar binnen. Een half uur lang proberen we onschuldige slachtoffers te redden. Alleen zijn die er in realiteit niet. Net zoals er ook geen gijzeling en zelfs geen bank is. Een virtual-realitybril, een nepwapen en een ‘rugzak’ met sensoren zijn genoeg om te vergeten dat we eigenlijk als gekken door een lege hal rennen en kruipen. Het spel, gebaseerd op de VIER-serie ‘De Dag’, komt vanaf 26 februari naar Park H, de vroegere Grenslandhallen. Wij testten het al uit in Antwerpen.