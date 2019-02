Gekruide assists, gevolgd door een trosje goals, geserveerd op een bedje van een goeie pot voetbal. Als STVV erin slaagt om zondagavond tegen play-off 1-concurrent Charerloi een topgerecht te serveren, lijkt het broodje van de Kanaries zo goed als gebakken. Dé man die met de juiste ingrediënten de perfecte mix kan samenstellen, is spits in vorm Yohan Boli. Als gelegenheidskok in zijn favoriete Italiaans restaurant Uno Due gaf hij ons al een voorsmaakje. “Ik wil met Sint-Truiden Europa in, waarom niet?”