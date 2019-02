“Ik heb de truitjes niet geteld, maar het zullen er 26 geweest zijn.” “60 zal je bedoelen. Een grote envelop. Dat moet in een zak.” Spelersmakelaar Dejan Veljkovic en trainer Peter Maes spraken in codetaal als ze het over betalingen in zwart geld hadden. Met naar schatting 2,5 miljoen euro cash geld over een hele carrière was Peter Maes de ongekroonde koning van de verdoken betalingen. Niet alleen Lokeren, maar ook Racing Genk speelde het spel mee.