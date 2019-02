Haar stem stokt, tranen wellen op. “Sorry, alles komt weer naar boven.” In de saga van de gedragscode voor atleten had enkel de hoofdrolspeelster van het incident waarmee alles in een stroomversnelling kwam nog niet van zich laten horen: olympisch kampioene, wereldkampioene en Europees kampioene Nafi Thiam (24). Al was ze in Berlijn 2018 bijna geen Europees kampioene geworden, want haar eigen federatie dreigde haar uit het EK te gooien voor een verkeerd truitje. Nu spuwt Thiam haar gal. Een golf van frustratie, een monoloog van opgekropte woede.