PeerVrijdagmorgen is in een weide in Wauberg (Peer) een bloedbad aangetroffen: twee schapen zijn er doodgebeten, een derde was zo zwaargewond dat de dierenarts het liet inslapen. Het is wachten op de DNA-analyse, maar alles wijst op een ‘wolvenkill’. “De wolven zitten hier nu. Waar wij met z’n allen voor moeten zorgen is dat ze het wild in de natuur verkiezen boven makkelijke prooien. De enige manier om daarin te slagen is door alle schapen in de regio ’s nachts te beschermen”, zegt Koen Thijs, regiobeheerder Noordoost-Limburg bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).