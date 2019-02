AlkenBreakdance wordt op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs een olympische sport. Tenminste, als het van de Franse organisatie afhangt. Aaron Orije (27), Alkense breakdancer en oprichter van de dansgroep Freshness, heeft er gemengde gevoelens bij. “Het is een erkenning van jong talent, maar breakdance is wel kunst. Ze mogen er geen turnen van maken.”