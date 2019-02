Wie al een diploma hoger onderwijs heeft of beroepservaring heeft en leraar wil worden, zal voortaan moeten inschrijven op een hogeschool of universiteit. Tot nu kon men die studies ook volgen aan een specifieke lerarenopleiding, in de volksmond bekend als ‘D-cursus’. Voor Limburg betekent dit dat de specifieke lerarenopleidingen STEP en LIMLO verdwijnen.