Belgen in het buitenland: Denis Odoi verliest met Fulham, Matz Sels behaalt knap gelijkspel

Foto: Action Images via Reuters

Fulham heeft vrijdag met 3-1 van West Ham verloren op de 27e speeldag van de Engelse Premier League. Rechtsachter Denis Odoi speelde de hele wedstrijd voor Fulham, maar kon de nederlaag niet voorkomen.

Ryan Babel (3.) bracht Fulham nog heel vroeg op voorsprong in het Olympisch stadion van Londen, maar Chicharito (29.) en Issa Diop (40.) draaiden de rollen nog voor de rust om. Michail Antonio (90+1.) breidde helemaal in het slot van de wedstrijd nog uit tot 3-1. West Ham schuift op naar de negende plaats, promovendus Fulham lijkt steeds meer op degradatie af te stevenen. Odoi en co hebben als nummer negentien 17 punten, Cardiff staat op de eerste plaats die recht geeft op het behoud (17e) met 25 punten.

In Frankrijk slaagde Strasbourg, met Matz Sels in doel, erin een 1-1 gelijkspel af te dwingen tegen nummer twee Lille. Jonathan Ikone (42.) bracht de bezoekers uit Rijsel kort voor de rust op voorsprong, Anthony Goncalves (68.) maakte middenin de tweede helft gelijk. Lille blijft tweede met 51 punten, Strasbourg is achtste met 37 punten.

Dario Van den Buijs tot slot ging in de Nederlandse Eredivisie met zijn club Heracles met 0-1 winnen bij Venlo. De wedstrijd werd kort stilgelegd door een zware blessure bij Venlo, maar kon snel weer hervat worden.