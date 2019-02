Tot 31 maart houdt cateraar Italian Food Club uit Lommel een pop-uppizzeria open. “Zo kunnen we iedereen onze pizza’s laten proeven, niet alleen onze klanten op feesten”, zegt Roel D’Joos.

“Papa had een pizzeria in Lommel en staat bekend als de man die zijn stadsgenoten pizza’s leerde eten”, zegt Lizi Miniaci (39). In 2006 richtte haar man Roel D’Joos de mobiele pizzeria Maffidjoosi op ...