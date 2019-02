Opnieuw geen uitzege tegen een G5-ploeg voor Standard. De Luikenaars waren in een sfeervolle Ghelamco Arena nooit zichzelf en lieten zich met name voor rust aftroeven door een bijzonder gretig AA Gent. De 2-1 van Renaud Emond viel te laat om er nog een kolkende slotfase van te maken.

HERBELEEF. AA Gent wint verdiend tegen Standard

‘Do or die’ vrijdagavond voor de Buffalo’s, wiens foutenmarge in de race om play-off 1 bijzonder klein was geworden na een 1 op 9. Voorzitter Ivan De Witte ...