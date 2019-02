Verzamelaar koopt integraal collectie: 1.200 dierenschedels

Herentals -

De grote collectie dierenschedels van museum Schedelhof in Morkhoven is verkocht. Nergens in Europa vond je een meer uitgebreide collectie schedels van zoogdieren, vogels en reptielen: 1.200 in totaal. Maar drie jaar na het overlijden van bezieler Ward Geldhof heeft zijn weduwe de collectie integraal van de hand gedaan. “Ze is in zijn geheel verkocht. Daarmee heb ik de wens van Ward gerespecteerd.”