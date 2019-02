De grootste Nutella-fabriek ter wereld, gevestigd in het Normandische Villers-Ecalles, heropent maandag. Dit heeft Ferrero France vrijdag bekendgemaakt.

Ferrero legde de fabriek dinsdag “uit voorzorg” stil vanwege een kwalititeitsprobleem.

Onderzoek sindsdien toonde aan dat er geen enkel in de fabriek opgeslagen afgewerkt product een risico vormt voor de gezondheid, of voor de consument minderwaardig van kwaliteit is, zegt de groep vrijdag. Daarom is beslist maandagmorgen herop te starten.