Eigenaar van Super Bowl-winnaar New Engeland Patriots aangeklaagd voor aanzetten tot prostitutie

De politie van Jupiter in de Amerikaanse staat Florida heeft vrijdag bekendgemaakt dat Robert Kraft aangeklaagd wordt voor het aanzetten tot prostitutie. Kraft is de eigenaar van American Football-ploeg New England Patriots, dat recent de Super Bowl won.

Op een persconferentie vrijdag vertelde Daniel Kerr, chef van de lokale politie, dat hij over beeldmateriaal beschikt waarmee bewezen kan worden dat Kraft een seksuele verhouding had met een prostituee. In het onderzoek is ook sprake van een relatie met nog een tweede prostituee. De 77-jarige miljardair, oorspronkelijk uit Boston en een vriend van president Donald Trump, maakte fortuin in de papier- en verpakkingsindustrie.

“We ontkennen categoriek dat mijnheer Kraft heeft deelgenomen aan een illegale activiteit”, zegt zijn verdediging. Het onderzoek naar Kraft kadert in een groter geheel. Meer dan twintig mensen werden al in verdenking gesteld in de zaak rond een prostitutienetwerk.