Man breekt heup na verkeersagressie in Genk: “Hij ging me met een moersleutel te lijf”

Genk -

In de wijk Wennel, aan de rand van de Hasseltweg in Genk, is een geval van verkeersagressie danig uit de hand gelopen. Luciën Teska, een van de betrokkenen, zou bij het ontwijken van een slag met een moersleutel ongelukkig ten val zijn gekomen en daarbij zijn heup gebroken hebben. “Ik ben op zijn minst zes weken uitgeteld”, zucht Teska vanop zijn ziekenhuisbed.