Jackers klaar om Vukovic te vervangen: “Uitschakeling in Europa League kwam hard aan in kleedkamer”

Hij werd uit voorzorg donderdagavond nog naar het ZOL-afgevoerd, maar uiteindelijk valt de schade bij doelman Danny Vukovic na zijn botsing met ploegmaat Sébastien Dewaest mee. De Australiër was vrijdag alweer op de club. In het medisch rapport is alleen sprake van gekneusde ribben, zonder blijvende letsels. Maar de wedstrijd tegen Antwerp komt mogelijk te vroeg voor de Australiër, Nordin Jackers (21) is klaar om hem zondagavond te vervangen in de Genkse basiself.