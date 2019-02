Hasselaren kunnen nog tot 28 februari gratis broeikasboom bestellen

Hasselt -

Hasselaren die nog een gratis broeikasboom willen bestellen bij de stad, kunnen dat nog doen tot donderdag 28 februari. Dit jaar kan gekozen worden tussen Japanse hulst, pioenroos voor terras of binnentuin, vlier, een hulstplant voor een kleinere tuin, een trompetboom of voor wie over de grotere tuin beschikt, een Europese vogelkers. Stuk voor stuk bijvriendelijke heesters of bomen. Afhalen moet op zaterdag 16 maart tussen 8 en 16 uur in de stedelijke werkplaatsen, op vertoon van je bevestigingsbericht met een unieke code.