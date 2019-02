Ook Limburg heeft nu een rampendokter: “Nu is diegene die het hardst roept de baas in rampscenario’s”

Hasselt / Diepenbeek -

Diepenbekenaar Pieter Jan van Asbroeck (33) is de eerste Limburgse arts die een commandopost bij rampen mag leiden. Tot nu konden alleen een handvol brandweermannen de touwtjes in handen nemen als het eens echt misloopt. “Nu is diegene die het hardst roept al snel de baas in rampscenario’s”, zegt de urgentiearts.