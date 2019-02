In Maastricht is deze week een coöperatieve voedingswinkel geopend. Het speciale aan deze winkel is dat de winkeliers, klanten en producenten samen eigenaar zijn. Als lid ben je zo mee verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de winkel. Riemstenaar Wim Peumans, de zoon van Vlaams politicus Jan Peumans, is ondernemingslid van deze coöperatieve winkel. Hij gelooft stellig dat het concept een toekomst heeft.