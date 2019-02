Tessenderlo -

De leerlingen van het Pius X College in Tessenderlo volgen 24 uur aan een stuk les om zo geld in te zamelen voor hun zieke medeleerling Dries Wouters. De 15-jarige lijdt aan narcolepsie, dat is een ernstige slaapstoornis waarvan de medicatie heel duur is: per flesje van 180 ml betaalt men 500 euro.