Grindsector gaat in Elerweerd per jaar 1,5 miljoen ton grind en zand ophalen. Video: TV Limburg

Dilsen-Stokkem - Steengoed Projecten is vrijdag gestart met de voorbereidende grondwerken aan zijn nieuwe, bijna-energieneutrale (BEN) kantoren in Dilsen-Stokkem. De eerstespadesteek geeft tegelijk de aftrap van het ontginningsproject Elerweerd. “Na onderzoek van de UHasselt is het duidelijk dat de maatschappelijk meerwaarde van deze ontginningswerken er niet snel genoeg kan komen. Zowel voor de natuur als de toeristische economie”, zegt Frank Liebens, directeur Steengoed Projecten.

De oplevering van de bijna-energieneutrale kantoren is voorzien voor de zomer van dit jaar. Daarnaast valt op dat Steengoed voor de technische installaties gebruikmaakt van hernieuwbare energie via een drijvend zonnepanelenpark op de Meerheuvelplas van 5 hectare. “Door hier 600.000 euro in te investeren, zijn we er zeker van dat we op de best mogelijke locatie gevestigd zijn om het langetermijnproject Elerweerd op te volgen”, zegt Liebens.

De eerstespadesteek gebeurde in aanwezigheid van Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld). “Onze Vlaamse gebouwen zijn voor een derde verantwoordelijk voor het totale energieverbruik en de CO2-uitstoot”, stelt Peeters. “Dat aandeel willen we sterk terugdringen via de BEN-norm die vanaf 2021 verplicht is bij nieuwbouw: het ‘bijna energieneutraal’-bouwen.”

Bovendien zit Steengoed Projecten momenteel in de laatste rechte lijn naar het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het ontginningsproject Elerweerd. Dat project heeft twee maatschappelijke functies: het verhogen van de rivierveiligheid bij hoge debieten in de Maas en het verbeteren van de riviernatuur. Het project is naar eigen zeggen uniek in Vlaanderen en moet het toerisme ten goede komen.

Uit een studie naar de maatschappelijke baten van het project door de UHasselt, op aanvraag van Regionaal Landschap Kempen en Maasland, blijkt dat het ontginnen van 170 hectare grind en 64 hectare vulzand langs de Maas een goede zaak zou zijn voor mens, milieu en economie. Elerweerd zou volgens het onderzoek dan ook “deel uitmaken van een veelzijdige heropleving en verhoogde veiligheid van de regio”.

Verder bleek dat de gerealiseerde herinrichtingsmaatregelen een jaarlijkse return van ruim 20 miljoen euro zouden hebben, met de grootste impact op toerisme en overstromingsbescherming, terwijl ook onder meer biodiversiteit, tewerkstelling en educatie in de winst zouden delen.