In het Nederlandse Youtube-programma #Boos hebben drie modellen hun beklag gedaan over hoe ze opgelicht werden door Chloë, een verleidster uit het vorige seizoen van ‘Temptation island’. Volgens de modellen is Chloë 14 modellen nog geld verschuldigd en dus trok presentator Tim Hofman met drie van hen naar de verleidster voor een pijnlijke confrontatie.