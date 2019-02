Drie leden McLaren F1-team gewond na garagebrand in Barcelona

Tijdens een brand in de garage van McLaren op het Circuit de Barcelona-Catalunya zijn drie teamleden gewond geraakt.

McLaren bleef na de vierdaagse test een dag langer op het Circuit de Barcelona-Catalunya om een private filmdag te houden. Vlak voor het einde van die filmdag brak er echter een brand uit in de garage van McLaren.

Drie teamleden raakten bij de brand lichtgewond en werden behandeld in het medisch centrum van het circuit. Het is voorlopig niet bekend wat de oorzaak van de brand was.

"Tijdens een private filmdag was er een kleine brand in de garage," luidt het in een mededeling van het McLaren F1 team. "De brand werd snel door het team geblust en de nooddiensten van het circuit kwamen snel ter plaatse. Drie teamleden werden behandeld in het medisch centrum en mochten kort daarna vertrekken."

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: