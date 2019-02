Coalitiepartners niet overtuigd van Homans’ proefperiode voor moskeeën

CD&V en Open VLD zijn nog niet overtuigd van het idee van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) om moskeeën een proefperiode van vijf jaar op te leggen voor ze worden erkend. “Als je goede voorwaarden hebt die je goed controleert, is een proefperiode niet nodig”, vindt Mercedes Van Volcem (Open VLD).

Dat Homans deze legislatuur geen moskeeën zou erkennen, was al ongeveer duidelijk. Maar het zou nog veel langer kunnen duren. Volgens Homans zijn de huidige erkenningsvoorwaarden voorbijgestreefd.

Op basis van een onderzoek van de KU Leuven schuift ze nu enkele nieuwe criteria naar voren, waaronder een proefperiode van vijf jaar voor gebedshuizen die een erkenning aanvragen. Vijf jaar lang zullen zij aan een reeks nieuwe voorwaarden moeten voldoen - bijvoorbeeld rond de giften die ze ontvangen uit het buitenland - vooraleer ze ook maar 1 euro overheidssteun krijgen. Ook de 57 geloofsgemeenschappen van wie er momenteel een aanvraag hangende is, zullen die periode moeten doorlopen.

“Wat we vooral nodig hebben, is een verfijning van de criteria voor de erkenning”, reageert Mercedes Van Volcem. “De financiële stromen moeten duidelijk zijn en imams moeten inburgeringslessen volgen. Daarnaast moet er een betere controle komen op de criteria. De lokale besturen moeten daar een grotere rol in krijgen.”

Garagemoskeeën

Van Volcem benadrukt dat de erkenning van moskeeën een goede zaak is. “Alleszins veel beter dan dat er garagemoskeeën ontstaan waar geradicaliseerde imams prediken.”

“Ik heb begrip voor het concept van een proefperiode”, zegt Ward Kennes van CD&V bij Knack. “Laat me duidelijk zijn: er moet een einde komen aan de buitenlandse financiering. Wahabistische en salafistische strekkingen willen we hier niet”, zegt hij. “Maar wat ik niet evident vind, is dat we tijdens die periode niet álle regels zouden toepassen. Terwijl je tijdens die proeftermijn alle aspecten uit de echte wereld zou moeten meenemen, dus ook de financiering.”

CD&V denkt dat het voorstel voor meer onduidelijkheid zorgt. Zo zijn de aanvragen van 47 islamitische, 6 protestantse, 4 orthodoxe en een enkele Israëlitische gemeenschap hangende. “De afgelopen jaren waren eigenlijk al een verloren periode en ondertussen groeien de wachtlijsten.”