Vrouw uit Houthalen-Helchteren getuigt over foltering door echtgenoot: “Elke dag ben ik dankbaar dat ik nog leef”

Houthalen-Helchteren -

“Elke dag ben ik dankbaar dat ik nog leef.” Het zijn woorden van de 34-jarige Wendy Sokolowski in een gesprek met TV Limburg. De Houthalense werd vorige zomer vijftig minuten lang op een beestachtige manier afgeranseld door haar ex-echtgenoot nadat ze overspel had gepleegd. Ze incasseerde tientallen vuistslagen en verschillende messteken. Negen dagen verbleef ze in een kunstmatig coma.