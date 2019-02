Zwitsers tijdritkampioen Stefan Kung wint tijdrit in Ronde van Algarve en verpest Belgisch feestje

Stefan Kung heeft de tijdrit in de Ronde van Algarve gewonnen. Op exact hetzelfde parcours als vorig jaar, 23,5 kilometer en heuvelachtig, haalde hij het voor Kragh Andersen en de Belg Yves Lampaert. Tadej Pogacar blijft leider in het algemeen klassement.

Ryan Mullen, de Ier van Trek-Segafredo zette de eerste richttijd op de tabellen. Het was ex-Belgisch kampioen tijdrijden Yves Lampaert die de Ier van de hot seat jaagde. Even leek het alsof hij een erg snelle tijd had neergezet, maar niet veel later zoefde Stefan Kung vijf seconden sneller over de aankomstlijn. Zijn tijd van 24 minuten en 33 seconden bleek uiteindelijk genoeg om de etappe te winnen. Kragh Andersen kon zich nog tussen Lampaert en Kung nestelen in de einduitslag.

Lampaert is, ondanks zijn derde plaats, wel tevreden met de prestatie die hij neerzette “Ik was de voorbije dagen al gerustgesteld over mijn conditie. Natuurlijk had ik liever willen winnen, dat wil iedereen. Want het is voor het vertrouwen wel beter om met een overwinning aan de grote koersen te beginnen. Ach, ik had maar sneller moeten rijden”, zegt de West-Vlaming ontspannen.

Lampaert is in vorm, dat moge duidelijk zijn. Of hij nu zand in de ogen aan het strooien is? “Het is nu nog niet het moment om ‘zjirre te ri’en’ (snel te rijden)”, lacht Yves in sappig West-Vlaams.

