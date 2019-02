Evenepoel tempert verwachtingen voor eerste WorldTour-koers: “Ik koers hier niet tegen Janneke en Mieke”

Remco Evenepoel start zondag in zijn eerste World Tour-wedstrijd, in Abu Dhabi. De 19-jarige renner van Deceuninck-Quick Step tempert de verwachtingen. “Ik wil gewoon mezelf eens testen hier, zien hoe ver ik geraak tussen al deze sterren.”

Evenepoel maakte de oversteek van België naar Abu Dhabi afgelopen nacht. Het plan was om rond 2, ten laatste 3 uur te arriveren, maar uiteindelijk werd het een korte nacht, want pas om 5 uur zat hij in zijn bed, in een kamer in het Yas Hotel op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi waar het hele peloton verblijft. Veel slaap kreeg hij niet, want om 9 uur begonnen de trainingen met de racewagens wat voor een hels lawaai zorgde in het hotel. “Normaal mochten we wat langer blijven liggen”, vertelde hij in Abu Dhabi, “maar ze begonnen hier als gekken al te racen met hun wagen, dus iedereen werd wakker. Maar goed, dat overleef ik wel. Ik ben wel onder de indruk van het hotel, het is echt groot, chique en natuurlijk ben ik ook onder de indruk van het deelnemersveld dat hier aan de start staat.’

Evenpoel begint in Abu Dhabi aan zijn tweede wedstrijd bij de profs. Eerder reed de Ronde van San Juan waar hij negende werd in het eindklassement, naar een derde plek reed in de tijdrit en de trui van beste jongere won. “Ik heb afgezien, maar tegelijkertijd beviel het me ook heel goed om tussen de profs te koersen. Het verliep binnen mijn verwachtingen en ik ben benieuwd hoe het me zal vergaan in mijn eerste WorldTour-koers. Het is niet dat ik zenuwachtig ben, maar er is wel sprake van gezonde stress. Ik koers hier niet tegen Janneke en Mieke, het niveau zal hier hoog liggen.”

Dus tempert hij de verwachtingen. “Ik wil eens zien wat ik hier waard ben en ik kijk vooral uit naar de twee bergritten. Ik wil zo lang mogelijk proberen volgen, mijn grenzen verleggen en met een goed gevoel naar huis gaan. Een resultaat kleef ik daar niet op. Ik zal al tevreden zijn als ik deze wedstrijd kan uitrijden, als ik vooraan mee kan rijden bergop en we zien wel waar ik dan land. Ik wil vooral veel ervaring opdoen.”