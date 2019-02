Sep Vanmarcke pakt eerste ritzege sinds 2016

Vrijdag 22 februari werd een mooie dag voor het Belgisch wielrennen. Na Tim Wellens in de Ruta del Sol zorgde even later Sep Vanmarcke voor de tweede Belgische zege. Vanmarcke zette de eerste etappe van de Franse rittenkoers Tour du Haut Var naar zijn hand. Hij sprintte sneller dan de Fransman Julien El Fares (Delko Marseille) en de Italiaan Giulio Ciccone (Trek-Segafredo). Vanmarcke is meteen ook de eerste leider. Voor onze 30-jarige landgenoot van EF Education First was het de eerste overwinning sinds juni 2016. Toen won hij een etappe en het eindklassement van de Ster ZLM Toer.