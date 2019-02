KRC Genk kan zondag in de topper tegen Antwerp waarschijnlijk niet rekenen op Danny Vukovic. De Australische doelman heeft een zware contusie zonder blijvende letsels opgelopen na een botsing met ploegmaat Sébastien Dewaest tijdens het Europa League-duel tegen Slavia Praag. Ook Bryan Heynen en Casper De Norre zijn erg onzeker voor de clash met The Great Old. Zij moesten donderdag ziek vervangen worden.