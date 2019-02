Anuna De Wever: “Jammer dat niet alle vakbonden willen staken”

Anuna De Wever, bezielster van Youth for Climate, vindt het jammer dat niet alle vakbonden een stakingsaanzegging zullen indienen om op 15 maart een algemene mobilisatie mogelijk te maken. Ze is nu in Parijs voor een klimaatmars die minder succesvol is dan de Belgische.

“Ik vind het erg jammer. Dit heeft niet te maken met de vakbonden, maar met het klimaat”, reageert De Wever vrijdag. “Ik denk dat de mensen die niet meedoen de essentie van het probleem niet begrijpen. Dit gaat om de toekomst van de mensheid.”

De Wever en co. hadden aan de vakbonden gevraagd om op vrijdag 15 maart - de dag dat ze een massale mobilisatie voor het klimaat plannen - een stakingsaanzegging in te dienen. Dat zou iedereen toelaten om mee te doen aan de manifestatie. Maar enkel ABVV zal haar oproep opvolgen. De christelijke vakbond ACV steunt de manifestatie wel, maar doet net als de liberale vakbond geen stakingsaanzegging. Contact met de vakbonden opnemen zal ze niet doen. “Ik heb mijn standpunt duidelijk gemaakt.”

Gisteren bracht De Wever, samen met de Zweedse activiste Greta Thunberg, nog 7.500 scholieren op de been voor de zevende klimaatmars in Brussel. Vandaag zijn ze samen in Parijs voor de tweede mars in de Franse hoofdstad. Net als in Brussel ging er veel aandacht naar Thunberg, die voortdurend door fotografen aangeklampt werd, waardoor de optocht meermaals vertraagd werd, volgens journalist Audrey Garic van Le Monde. Terwijl vorige week amper 500 jongeren opdaagden, zou het nu volgens Garic om “enkele duizenden” gaan. Maar een officieel cijfer is er nog niet. Maar de cijfers lijken die van Brussel nog niet meteen te evenaren. Ook in ons land duurde het echter enkele weken voor de marsen massa”s scholieren begeesterden.