Truienaar Tim Wellens wint tijdrit en blijft leider in Ruta Del Sol

In de Ruta del Sol kregen de renners vandaag een tijdrit van 16.2 km voor de wielen geschoven. Op het heuvelachtige en technische parcours zette Tim Wellens de snelste tijd neer. Hij blijft leider. Voor Wellens is het zijn tweede ritwinst in de Ruta Del Sol.

Simon Yates had lang de richttijd. Hij deed 22 minuten en 46 seconden over het parcours waarin de renners over een klim van derde categorie moesten. Adam Yates nam de hot seat van zijn broer over en zette een tijd van 22.39 neer, maar de broertjes doen niet mee voor het klassement.

Steven Kruijswijk deed dat wel. Hij dook als eerste klassementsrenner onder de tijd van Yates en deed er drie seconden van. Lang duurde het feestje van Kruijswijk niet, want meteen daarna ging Ion Izagirre nipt onder de tijd van de Nederlander. Tim Wellens wist dus wat hem te doen stond. Als leider van het algemene klassement ging hij als laatste van start, na de Deen Jakob Fuglsang. Fuglsang vertrok sterk en zette de beste tussentijd neer en de Deen bleef knallen. Hij deed op zijn beurt zeven seconden van de snelste tijd af en zette de richttijd voor Wellens op 22. Wellens was er echter op gebrand zijn trui te houden en deed 2 sceonden van de tijd van Fugslang: 22.25, winst van de dag en meer bonus in het klassement zijn de prijzen van de dag.