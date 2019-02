Tim Wellens wint tijdrit en blijft leider in Ruta Del Sol

Tim Wellens blijft imponeren in de Ruta del Sol. Na de openingsetappe op woensdag won de Limburger van Lotto-Soudal vrijdag ook de lastige individuele tijdrit. Wellens hield na 16,2 heuvelachtige kilometers klimtoppers als Jakob Fuglsang, Ion Izagirre, Steven Kruijswijk en Adam Yates achter zich. De 27-jarige Belg verstevigt uiteraard zijn leidersplaats in het klassement. De Ruta del Sol eindigt zondag.

Vueltawinnaar Simon Yates zette de eerste richttijd op de tabellen. Hij deed 22 minuten en 46 seconden over het parcours waarin de renners over een klim van derde categorie moesten. Adam Yates nam de hot seat van zijn broer over en zette een tijd van 22 minuten 39 neer. De broertjes doen echter niet mee voor het klassement.

Steven Kruijswijk deed dat wel. Hij dook als eerste klassementsrenner onder de tijd van Yates en deed er drie seconden af. Lang duurde het feestje van Kruijswijk niet, want meteen daarna ging Ion Izagirre nipt onder de tijd van de Nederlander. Tim Wellens wist dus wat hem te doen stond. Als leider van het algemene klassement ging hij als laatste van start, na de Deen Jakob Fuglsang. Fuglsang vertrok sterk en zette de beste tussentijd neer en de Deen bleef knallen. Hij deed op zijn beurt zeven seconden van de snelste tijd af en zette de richttijd voor Wellens op 22.27. Wellens was er echter op gebrand zijn trui te houden en deed 2 seconden van de tijd van Fugslang. Met zijn tijd van 22.25 haalt hij niet alleen zijn tweede winst deze week, maar vergroot hij ook zijn voorsprong in het klassement tot zeven seconden op naaste belager Jakob Fuglsang.

De Top 10 van de dag:

1. Tim Wellens (22:25) 2. Jakob Fuglsang (+0:02) 3. Ion Izaguirre (+0:09) 4. Steven Kruijswijk (+0:09) 5. Adam Yates (+0:15) 6. Jack Haig (+0:16) 7. Pello Bilbao (+0:19) 8. Simon Yates (+0:22) 9. Matej Mohoric (+0:26) 10. Aleksandr Vlaso (+0:47)

De Top 5 van het algemene klassement

1. Tim Wellens 10:42:25 2. Jakob Fuglsang +00:00:07 3. Ion Izaguirre +00:00:14 4. Steven Kruijswijk +00:00:18 5. Jack Haig +00:00:21