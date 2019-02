Zondag voor het eerst BK Escape Rooms: “We waren verrast door het succes, bijna 2.000 teams schreven zich in”

Zondag wordt in het Antwerpse fort van Stabroek voor het eerste een Belgisch Kampioenschap escape room georganiseerd. Het fenomeen van ‘ontsnapkamers’ zijn in nauwelijks zes jaar tijd in België, en dan vooral in Vlaanderen, populair bij families, vrienden en collega’s. “We waren ook verrast dat bijna 2000 teams zich hadden ingeschreven voor de kwalificatierondes”, zegt Emile Derache van het comité van het BK.