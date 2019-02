Ook dit weekend wordt zonnig: temperaturen tot 14 graden

We mogen officieel nog niet van de lente spreken, maar het weekend belooft weer prachtig te worden...

Vrijdagnamiddag is het nog grijs met lage wolken, nevel of mist. Vooral ten zuiden van Samber en Maas zijn enkele opklaringen mogelijk, die zich langzaam uitbreiden naar het centrum en het westen. De maxima liggen tussen 8 en 14 graden. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond en -nacht komen er overal brede opklaringen. Vooral in de hoge Ardennen is er kans op vorming van nevel of mist die soms aanvriest. De minima liggen tussen -1 graden in de Ardense valleien en +4 graden in het westen.

Zaterdag is het zonnig met zachte maxima tussen 9 en 14 graden. Zaterdagavond en ‘s nachts blijft het licht bewolkt tot helder. De minima liggen tussen -2 en +3 graden.

Na een vrij koude nacht, wordt het zondag rustig en zonnig met maxima tussen 10 en 14 graden. Maandag wordt het opnieuw zonnig met soms wat hoge bewolking. Het is erg zacht met maxima rond 14 of 15 graden in het centrum.

Ook dinsdag is het zonnig met maxima tot 16 graden. Woensdag krijgen we volop zon en maxima tot plaatselijk 17 of 18 graden. Donderdag komt er stilaan meer bewolking vanuit het westen maar het zou nog droog blijven. De maxima schommelen tussen 10 en 14 graden.