Leerlingen van campus Quadrant naar European Space Agency

Houthalen-Helchteren - Omdat de leerlingen van Lucernacollege campus Quadrant de eerste prijs hadden gewonnen met een ruimtefilmpje voor het Big Bang Spacetube festival, kregen zij een VIP-bezoek aan ESA, The European Space Agency in Keulen.

Eerst werden ze rondgeleid in het bedrijf '3M Sxcience Applied to Life'. Ze zagen er o.m. ruimtepakken en zonnepanelen. Daarna mochten ze in het European Astronaut Agency het Europees lab 'Columbus' van een ruimteschip binnen en bekeken ze de trainingsplaats voor de toekomstige en huidige astronauten. De Marsmissie InSight werd er ook helemaal uitgelegd, net als het communicatiestation. Tot slot bezochten ze het Medisch Centrum voor revalidatie van astronauten na terugkomst op aarde. Ons L-Botics team zag zo in detail waar vele anderen alleen maar van kunnen dromen.