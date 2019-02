Wie speelt de hoofdrol van uw zaterdagavond: Ryan, Jon of Leo²?

Vanavond zetten we onze race naar de Oscars verder met voormalige winnaars ‘La La Land’ en ‘The Revenant’. Wie Leonardo DiCaprio liever in een andere rol wil zien, kan ook kiezen voor ‘Catch Me If You Can’. Als de Oscars geen plek verdienen in uw agenda en u enkel 14 april omcirkeld heeft voor de start van het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’, dan moet u op CAZ afstemmen. Zij tellen af naar die dag met de heruitzending van seizoen vijf.