Twee nieuwe campings voor Pukkelpop

Maandag start de ticketverkoop van Pukkelpop en in afwachting daarvan heeft de organisatie nog twee verrassingen van formaat. De luxecamping verhuist op een steenworp van het festival en er komt een kampeerterrein voor mobilhomes, caravans en vouwwagens.

Glampen kan vanaf deze Pukkelpopeditie op amper 300 meter van het festivalterrein. Camping Relax+, de luxecamping van Pukkelpop, krijgt naast een andere locatie ook een nieuwe naam: Camping Comfy.

Het volledige logiesaanbod werd onderverdeeld in 3 categorieën: Budget, Comfort en Deluxe. De bestaande luxe-arrangementen zijn verder uitgebreid met een Delta-accommodatie en een Air-accommodatie mét boxspring. Het complete overzicht vinden festivalgangers terug op de website van Pukkelpop.

“De afstand van de luxe-camping tot aan het festivalterrein is altijd de achilleshiel geweest maar dit jaar hebben we de perfecte locatie gevonden: rustig, comfortabel én op enkele minuutjes van het festivalterrein”, zegt woordvoerder Frederik Luyten.

On Wheels

Een tweede verrassing is Camping Relax On Wheels, een kampeerterrein voor mobilhomes, caravans en vouwwagens, op hetzelfde terrein als Camping Relax. Luyten: “Het is een logische uitbreiding van ons campingaanbod. De vraag werd steeds groter en we hebben er nu de plaats voor. Er zijn standplaatsen met en zonder elektriciteit en kampeerders kunnen verder gewoon gratis gebruik maken van alle faciliteiten op Camping Relax. We richten ons enkel op mobilhomes, caravans en vouwwagens; uitgebouwde wagens en busjes zijn niet toegelaten.”

Festivalgangers kunnen nog steeds gratis kamperen op Camping Relax; Camping Chill, aan de overkant van het festivalterrein, is betalend.

Ticketverkoop start maandag

De ticketverkoop start maandag 25 februari om 13.00u via www.pukkelpop.be en www.proximusgoformusic.be.

De prijs van de tickets blijft hetzelfde als vorig jaar. Een dagticket kost €100, een combiticket €205 en een ticket voor Camping Chill kost je €25.

Pukkelpop 2019 is van donderdag 15 tot en met zondag 18 augustus.