Stefan Everts opnieuw in ziekenhuis met wondinfectie

Stefan Everts is donderdag opnieuw opgenomen in het Universitair Ziekenhuis in Leuven. De tienvoudige wereldkampioen had de laatste dagen erg veel pijn in zijn rechtervoet. Na onderzoek bleek dat hij een infectie in één van de wondjes aan zijn voet heeft opgelopen. Die infectie moet nu intraveneus met antibiotica behandeld worden. Het is dus zeker geen nieuwe opstoot van malaria.