Veronique Branquinho ontwerpt voor Terre Bleue

De mannenlijn van het Belgische modehuis ‘Terre Bleue’ bestaat binnenkort tien jaar en dat viert het merk met een exclusieve capsulecollectie van de hand van de Vilvoordse ontwerpster Veronique Branquinho.

Het tienjarig bestaan van onze mannenlijn vormt de ideale gelegenheid om ze eens extra in de bloemetjes te zetten”, zegt marketing manager Liesbeth De Keyser in een persbericht aan Fashion United. “De capsulecollectie was een samenwerking tussen het vaste ontwerpteam van Terre Bleue en ontwerpster Veronique Branquinho. “We kleuren een beetje buiten de lijnen maar de collectie blijft wel trouw aan het DNA van het merk.”

En volgens De Keyser vonden het team en Branquinho hun inspiratie in de jaren zestig, meer bepaald bij de Amerikaanse acteur en mode-icoon Steve McQueen, die vooral bekend staat om zijn ongedwongen stijl en nonchalante uitstraling. De Vlaamse acteur Valentijn Dhaenens staat model van de campagne en wordt het uithangbord van de capsulecollectie.

De Terre Bleue x Veronique Branquinho capsulecollectie is vanaf maart 2019 te vinden in de fysieke winkels en in de webshop.