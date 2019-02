Mode Fendi neemt afscheid van Karl Lagerfeld

Grootmeester Karl Lagerfeld is niet meer en laat niet alleen modehuis Chanel treurend achter: Ook het Italiaanse Fendi, waar Lagerfeld sinds 1965 aan het roer stond, rouwt om het verlies van zijn leermeester. Bij wijze van afscheid projecteerde het modehuis tijdens de internationale modeweek van Milaan zijn naam boven de catwalk en vonden genodigden een persoonlijke boodschap van Venturini Fendi, de kleindochter van de oprichter van het modehuis, op hun stoel: “De band tussen Karl Lagerfeld en modehuis Fendi is het langste liefdesverhaal in de mode, eentje die ons leven nog vele jaren zal blijven beïnvloeden.” Toen de modellen de catwalk opnieuw verlieten, werd de documentaire Karl Lagerfeld Sketches His Life’ uit 2013 getoond.