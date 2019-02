Veldrijders komen dit weekend laatste keer in actie

Brussel - Na de cyclocross masters afgelopen woensdag staat nog één dubbel veldritweekend op het programma. Zaterdag koersen de renners in de Soudal Classics in Leuven, zondag zijn ze aan de slag in de Sluitingsprijs in Oostmalle, al is dat zonder Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Kansen dus voor anderen om de zege te grijpen.

Toon Aerts won woensdag in Waregem en tegen een zege in Leuven zegt hij zeker geen neen, al zal ongetwijfeld ook Michael Vanthourenhout gebrand zijn op een goede prestatie. De West-Vlaming verzamelde de voorbije maanden een rits ereplaatsen, koerste op een regelmatig niveau, maar de zege bleef voorlopig uit. Daar kan hij in Leuven komaf mee maken. Vorige week nog werd hij tweede na Mathieu van der Poel in Middelkerke. Zoals bekend is de wereldkampioen er niet bij, aangezien hij al aan zijn wegprogramma is gestart in Turkije, donderdag overigens al meteen met een zege.

Ook Lars Van der Haar wil zijn seizoen graag afsluiten met winst, zoals het begonnen was, met de zege in de Brico-cross in Geraardsbergen voor Wout van Aert en Daan Soete. Verder won hij ook in Woerden en Rucphen, drie zeges, in totaal zes podiumplaatsen. “Wat de resultaten betreft, mocht het dit seizoen iets beter zijn”, bekent Van der Haar in een bericht van organisator Golazo. “In het begin heb ik vaak kettingproblemen gehad, daarna waren de anderen gewoon beter.”

“Soms heb ik daar wel wat moeite mee gehad. Dan baal je en gaat het mentaal even wat minder. Dat zijn zaken die je meeneemt naar volgend seizoen. Net zoals ik zal blijven oefenen op die balkjes.”

Van der Haar mag dan al een pak crossen op de teller hebben, de Nederlander heeft nog veel zin in het slotweekend. “Het eerste weekend en het laatste weekend een wedstrijd winnen, dat zou toch mooi zijn. Na een wedstrijd voel ik aan de pijn in de benen dat het wel een beetje op is, maar mentaal heb ik er nog heel veel zin in. De laatste weken draait het wel goed. Zo voelde ik me in Hulst nog heel sterk. In Leuven stond ik nog niet op het podium, maar het is een wedstrijd waar ik wel een goed resultaat moet kunnen rijden.”