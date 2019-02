Parket wil internering voor dodelijke klap aan Hasseltse ober: “Hij klaagt over de cel, maar mijn broer ligt al anderhalf jaar onder de grond”

Hasselt -

Het parket heeft vrijdag de internering gevraagd voor de 28-jarige Landenaar die op 3 november 2017 een dodelijke klap gaf aan ober Pascal Hendrix (54) in café Bij Mij in de Hasseltse stationsbuurt. De man kwam tussen in een ruzie en kreeg twee klappen waarna hij ongelukkig ten val kwam en enkele dagen later in het ziekenhuis overleed. “Ik ben helemaal niet gewelddadig. Ik ben zelf verschoten van mijn reactie”, zei de aangehouden verdachte op het proces.