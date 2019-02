Bedrog beste vriendin Kylie Jenner heeft ook invloed op make-uplijn

De vriendschap tussen realityster Kylie Jenner en Jordyn Woods lijkt helemaal bekoeld nadat laatstgenoemde in bed dook met basketballer Tristan Thompson , niet toevallig het vriendje van Jenners halfzus Khloé Kardashian. En het bedrog is ook voelbaar in de make-uplijn van Jenner: de lippenstift die de voormalige vriendinnen samen maakten, wordt sinds het nieuws bekendgeraakte aangeboden aan amper de helft van de originele prijs.

Jenner en Woods, in een vorig leven beste vriendinnen, ontwikkelden samen een lippenstift binnen Jenners make-uplijn Kylie Cosmetics. De lipkit ‘Jordy’ werd toen het nieuws bekendraakte, plots aan de helft van de prijs aangeboden: van 27 dollar naar 13.50 dollar of een kleine twaalf euro.

De kit was in geen tijd overal uitverkocht wat Jenner deed besluiten om ‘Jordy’ opnieuw te verkopen aan de originele prijs maar haar actie toonde wel aan dat Woods (voorlopig) niet meer welkom is bij Jenner.

Ondertussen heeft Khloé Kardashian voor het eerst publiekelijk gereageerd op het overspel van haar inmiddels ex-vriendje Tristan Thompson. Zo postte Khloé enkele veelbetekende quotes op haar Instagrampagina: “De ergste pijn die je kan overkomen, is gekwetst worden door iemand aan wie je jouw pijn hebt uitgelegd.” Daarmee verwijst Kardashian niet alleen naar haar ex-vriendje maar ook naar Woods. “En als ze jou ooit vragen naar mij, zeg hen dan: ze was de enige persoon die oprecht van mij hield en ik heb haar gebroken.” Ze sloot het bericht af met een pop-artafbeelding van een huilende vrouw.

Khloé en Tristan in betere tijden Foto: Photo News

LEES OOK.Khloé Kardashian zet basketballer op straat na nieuw bedrog: minnares van Tristan Thompson is geen onbekende