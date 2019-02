KRC Genk neemt het zondagavond in de Luminus Arena op tegen Antwerp. Hoe zwaar is de Europese uitschakeling aangekomen? Zijn er ook redenen voor optimisme? En wordt de match tegen Antwerp de laatste van Alejandro Pozuelo in een blauw-wit shirt? We vroegen het aan onze KRC Genk-watcher Marnik Geukens.