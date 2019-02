Loting Europa League: Club Brugge mist clash met Napoli, moeilijke opdracht voor Nainggolan

Er werd vandaag in Nyon in Zwitserland geloot voor de achtste finale van de Europa League. De Belgische clubs zijn uitgeschakeld, maar met Chelsea (E. Hazard), Inter Milan (Nainggolan) en Napoli (Mertens) zijn er wel nog drie clubs met Belgische spelers actief.

Eden Hazard vangt met zijn geteisterde Chelsea de achtste finale aan met een thuiswedstrijd tegen Dinamo Kiev. Radja Nainggolan moet met Inter Milan op bezoek in Frankfurt. Geen makkelijke opdracht, want Frankfurt verloor in een groep met Marseille en Lazio Roma geen enkele wedstrijd en haalde 18 op 18. In de zestiende finale schakelden ze Shakhtar Donetsk uit. In Shakhtar werd het nog 2-2, maar thuis won Frankfurt met 4-1. Dat komt vooral door het aanvallende trio met Luka Jovic, Sebastien Haller en Ante Rebic. Samen goed dit seizoen voor 44 doelpunten.

Dries Mertens ontvangt in Napoli met Salzburg dan weer de beulen van Club Brugge.

Programma van de achtste finales in de Europa League, na de loting vrijdag in het Zwitserse Nyon. De wedstrijden worden op 7 en 14 maart gespeeld.

Arsenal (Eng) - Rennes (Fra)

Chelsea (Eng) - Dinamo Kiev (Oek)

Eintracht Frankfurt (Dui) - Inter Milaan (Ita)

Dinamo Zagreb (Kro) - Benfica (Por)

Napoli (Ita) - RB Salzburg (Oos)

Valencia (Spa) - Krasnodar (Rus)

FC Sevilla (Spa) - Slavia Praag (Tsj)

Zenit St-Petersburg (Rus) - Villarreal (Spa)

De finale wordt op 29 mei in het Azerbeidzjaanse Bakoe gespeeld.