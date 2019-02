Zo heeft u een heerlijke tv-avond

Op Eén starten vanavond zowel ‘Twee Tot De Zesde Macht’, voor het eerst met presentator Jeroen Meus, en ‘Undercover’, waarin Tom Waes schittert in zijn eerste echte hoofdrol. Susan Boyle treedt vanavond aan in ‘America’s Got Talent: The Champions’ en vannacht kunnen Telenet-kijkers mee volgen welke films, acteurs en actrices naar huis gaan met een gouden Oscarbeeldje.