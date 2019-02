Bölöni gaat gebrek aan attractiviteit bij Antwerp niet uit de weg: “Ik begrijp de bezorgdheid van de fans, maar…”

Met Genk en Antwerp staan zondagavond (18u) twee ploegen tegenover elkaar die 0 op 6 pakten. De Great Old verloor in de competitie van Lokeren en Anderlecht. De Limburgers gingen ten onder tegen Club Brugge en gisteren in de Europa League.

Na een pijnlijke 1-4-pandoering tegen Slavia Praag droop Genk met het schaamrood op de wangen af. “He is nooit fijn wanneer een Belgische club het Europese toneel moet verlaten. Maar ik denk dat de nederlaag tegen Slavia veel van de Genkse problemen heeft opgelost”, suggereerde Laszlo Bölöni vrijdag op zijn persbabbel. De onduidelijkheid over de toekomst van Alejandro Pozuelo blijft aanslepen in de mijnstad. “Het is geen gemakkelijke situatie, voor geen enkele trainer”, weet de Roemeen als geen ander. “Ik maakte het ook vaak mee aan de start van een seizoen, maar nooit zo diep in de competitie.”

Iedereen fit

Geen extra-sportieve zorgen bij Antwerp. Iedereen is net als op de vorige speeldag fit. Enkel Didier Lamkel Zé ontbreekt door schorsing. “Het is beter om iedereen ter beschikking te hebben, dan met vijf geblesseerden een ploeg te moeten opstellen. Ook Omar Govea (terug na een knieblessure, red.) maakt opnieuw kans op een selectie. Hij komt van ver terug, en traint nu al een tijdje met de groep. Of ik al een vervanger voor Didier in mijn hoofd heb? Dat zullen we moeten afwachten. (lacht) Ivo, Baby, Geof, David, … Opties genoeg.”

Eind oktober verloor Antwerp de heenmatch tegen de competitieleider met 2-4. Een spektakelstuk dat de fans dit seizoen te weinig zagen op de Bosuil. Begrijpt Bölöni de kritiek van de fans dat het in de thuiswedstrijden allemaal wat attractiever mag zijn? “Ik snap de bezorgdheid, die is ook logisch. Maar de supporters denken nog altijd met hun hart. En dat moeten we respecteren. Ik zie een herhaling van de heenmatch graag gebeuren. Van de eerste helft dan toch (toen rood-wit met een 2-0-voorsprong ging rusten, red.). Of het een duel wordt tussen de twee meest uiteenlopende tactieken van de Jupiler Pro League? (denkt lang na) “Dat weet ik niet. Iedereen wil zoals Barcelona spelen, maar dat in de praktijk omzetten is nog iets anders. Er is slechts één Messi.”

Oppassen voor Genkse reactie

In Genk kan Antwerp alvast zonder druk aantreden. De PO1-plaats ligt binnen handbereik. Puntengewin in de Luminus Arena is sowieso een bonus. “Dit is inderdaad de match waar we het minst te verliezen hebben. Let wel: ik ben ervan overtuigd dat de slechte Europese ervaring Genk zal helpen.” Een gewaarschuwd mens telt voor twee.